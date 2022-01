Gdańsk nie zrealizuje kompleksu boisk w Letnicy. Blisko 100-milionowa inwestycja wygaszona

Nie będzie boisk. Miasto rezygnuje

Tzw. „Gdańskie Centrum Sportu” miało powstać na miejskich terenach, niedaleko zlikwidowanego jeziora Zaspa. Wszystkie boiska miały być ogólnodostępne, a jedno nawet zadaszone, jak zapowiadali gdańscy urzędnicy, po to, by móc korzystać z niego w każdych warunkach pogodowych. Projekt miał zostać zgłoszony do ówczesnego Ministerstwa Sportu i Turystyki i tam zabiegać o jego większościowe finansowanie przez rząd. Gdańsk miał na ten cel zabezpieczone 600 tys. zł na dokumentacje przetargową oraz 10 mln na samą inwestycję. Jednak jak informuje gdański radny Przemysław Majewski, miasto nie zamierza już ubiegać się o środki na ten projekt, ani też przygotowywać dokumentacji.

- Dlaczego zamiast gigantomanii nie zdecydowano o inwestowaniu w boiska dzielnicowe, tak by kluby sportowe miały godne warunki treningowe blisko, a nie na drugim końcu miasta? - pyta Majewski.

mat. Gdańskie Centrum Sportu

W odpowiedzi na interpelacje radnego Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz poinformował, że powodem jest brak pieniędzy, ponieważ w każdym wniosku o dofinansowanie konieczne jest poświadczenie posiadania wkładu własnego. Jak czytamy, żaden z klubów sportowych w Gdańsku nie zadeklarował również finansowego wsparcia inwestycji. W gdańskim środowisku piłkarskim, krążyły natomiast głosy, że lepiej byłoby rozbić te boiska na kilka dzielnic, niż budować wszystkie w jednym miejscu