Gdańsk. Niebezpieczny wypadek z udziałem samochodu dostawczego. To przestroga dla innych! FILM

To nagranie pokazuje, jak bardzo trzeba zachować czujność oraz ostrożność podczas włączania się do ruchu. W każdej chwili może pojawić nam się samochód, który nie był wcześniej widoczny. Co więcej, trzeba również pamiętać, żeby dostosować prędkość do warunków na drodze i przestrzegać przepisów dotyczących ograniczenia prędkości.

W lipcu tego roku na gdańskich drogach doszło do 41 wypadków i 573 kolizji. Komenda Miejska Policji w Gdańsku podaje, że przyczyny wypadku dotyczyły m.in. nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowania prędkości.