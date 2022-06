Gdańsk. Niepełnosprawni z ECS nadal bez lokalu. Basil Kerski chce udostępnić im swoje biuro

Przypomnijmy, że GSINR rezyduje w ECS od 2016 roku. Organizacja zajmuje się wsparciem osób niepełnosprawnych. Pojawiają się tam chorzy na wózkach, o kulach i z problemami narządów ruchu. GSINR zapewnia pomoc prawną, doradza w sprawach zdrowotnych, a nawet skutecznie pozyskuje pieniądze z funduszu PFRON na działania statutowe.

Teraz działalność stowarzyszenia stoi pod znakiem zapytania. Organizacja nie wygrała konkursu na biuro w ECS. Przegrała m.in. z organizacjami równościowymi, czy prowadzącymi działalność gospodarczą i w efekcie 1 lipca nie może tam prowadzić swojej statutowej działalności.

- ECS jest miejscem, gdzie nie ma barier architektonicznych. Nie mamy gdzie się podziać. Szukamy lokalu, ale takich nie ma. Byliśmy w magistracie i wszystkie lokale, które nam zaproponowano były do remontu i do dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Nie mamy takich pieniędzy by przeprowadzić prace - mówi Edyta Stobba ze stowarzyszenia GSINR.