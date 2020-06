Gdańsk: Nowa siedziba Muzeum Bursztynu ma być gotowa za rok. W Wielkim Młynie podpisano umowę na kolejne prace remontowe

Siedziba nowego Muzeum Bursztynu zmieni się nie do poznania. Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przestrzeń wewnątrz budynku ma zostać przygotowana „pod klucz”. Po zakończeniu prac budowlano-konserwatorskich, w maju i czerwcu przyszłego roku Muzeum Gdańska przystąpi do prac nad montażem wystawy stałej finansowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Nowe Muzeum Bursztynu będzie całkowicie przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz starszych . Poruszanie po kondygnacjach budynku umożliwi winda. Liczba odwiedzin w nowej siedzibie może wzrosnąć o blisko połowę – do poziomu 180 tys. osób . Obecna siedziba Muzeum w Zespole Przedbramia otwiera nowe możliwości.

– Przygotowana wewnątrz opowieść o bursztynie bałtyckim to narracja nie tylko na poziomie lokalnym, czy Polski, ale także całego świata – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska . – Nowe muzeum to także przestrzeń do spędzania wolnego czasu, którą umożliwią punkty gastronomiczne, czy sklepy z bursztynem bałtyckim, ale także sala wystaw czasowych i sala edukacyjna . Ten ostatni cel jest związany z budowaniem postaw obywatelskich i poczucia więzi z tradycjami lokalnej wspólnoty wśród mieszkańców Gdańska – dodał.

We wnętrzu Wielkiego Młyna będą dominować czerń, szkło oraz światła LED. Osiągnięty w ten sposób kontrast czerni z jasnym kolorem bursztynu ma wydobyć jego piękno, skupić uwagę widza i wciągnąć go w świat prezentowanych eksponatów .

Do zwiedzania zostaną udostępnione trzy z czterech poziomów Wielkiego Młyna o łącznej powierzchni ok. 2 000 m2, do których dostęp umożliwią winda z panoramicznym widokiem na wszystkie poziomy obiektu oraz schody. Obiekt ma być w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.