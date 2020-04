Gdańsk: Nowy dyrektor szpitala na Srebrzysku. Stanowisko to obejmie od 1.05.2020 r. ekonomista dr Mariusz Kaszubowski

Przez najbliższe miesiące chciałbym szczegółowo zapoznać się z organizacją pracy szpitala. W funkcjonowaniu szpitala dopatruję się wielu analogii do żywego organizmu, w którym współpracuje wiele komórek i organów. Dlatego też w zarządzaniu wyznaję lekarską zasadę „po pierwsze nie szkodzić”. Co za tym idzie, najpierw diagnoza problemów, a następnie działanie – zapowiada dr Mariusz Kaszubowski. – Z pewnością uwagę swoją skieruję na możliwość utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego, reformę systemu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, aktywne działanie na rzecz wzrostu wyceny świadczeń medycznych, czy poszerzenie działalności podmiotu. Poza tym, już za chwilę psychiatria może odegrać ogromną rolę w walce z negatywnymi skutkami działania koronawirusa, do czego również trzeba się przygotować – dodaje.