Gdańsk Nowy Port: Przyłapani na kradzieży prądu. Chcieli się "na lewo" podłączyć do instalacji elektrycznej

Na początku tygodnia funkcjonariusze odebrali zgłoszenie o wybuchu oraz zanikiu zasilania energią elektryczną, do której miało dojść w jednej z kamienic w Nowym Porcie.

Policjanci pojechali na miejsce i szybko ustalili, że dwoje mieszkańców kamienicy zamierzało podpiąć się nielegalnie do instalacji elektrycznej i w taki sposób zasilić swoje mieszkanie energią elektryczną. Szybko się również okazało, że do wybuchu nie doszło, a głośny huk był skutkiem zwarcia instalacji elektrycznej. Policjanci wezwali na miejsce pogotowie energetyczne, aby jak najszybciej przywrócić dostawę energii do kamienicy. Obecni na miejscu strażacy nie stwierdzili zagrożenia pożarowego.