Gdańsk. Obchody 76. rocznicy strajku dokerów, 13.08.2022 r. Uroczysta msza święta, wykład Daniela Czerwińskiego... Zdjęcia

W dniu 10 sierpnia 1946 roku w Gdańsku, w Nowym Porcie miał miejsce strajk dokerów, czyli robotniczy protest w Polsce Ludowej, o podłożu ekonomicznym.

- Około tysiąca osób protestowało przeciwko złym warunkom płacy i pracy, a do haseł ekonomicznych dołączyły także polityczne, skierowane przeciwko rządzącym komunistom. Dla rozpracowania uczestników strajku gdański Urząd Bezpieczeństwa wysłał na miejsce funkcjonariuszy, co doprowadziło do eskalacji konfliktu. Strajk zakończył się pacyfikacją dzielnicy przez połączone siły wojska, milicji i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Represje wobec strajkujących obejmowały surowe wyroki sądowe, zwolnienie z pracy, a także wysiedlenia z Gdańska wielu mieszkańców dzielnicy — przypomina historię Instytut Pamięci Narodowej.