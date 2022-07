Gdańsk. Od 1.08.2022 zmiany w dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Agnieszka Chomiuk nową dyrektor. Kim jest?

Małgorzata Niemkiewicz od sierpnia 2016 r. kierowała Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku. Od początku pracy przyświecał jej jasny cel.

- Przychodząc do MOPR w 2016 roku powiedziałam, że stawiam na człowieka, tego, któremu pomagamy i tego, który pomaga - mówiła Małgorzata Niemkiewicz, odchodząca dyrektorka ośrodka. - Odchodząc, wiem, że wiele w tym kierunku udało się zrobić. Osoby, które korzystają ze wsparcia MOPR, mogą liczyć na to, że spotkają profesjonalistów z ogromną wrażliwością i sercem, z mądrością rodzica, który nie zawsze pogłaszcze, ale zawsze będzie obok i pomoże, kiedy trzeba. Udało nam się skutecznie wdrożyć model pracy polegający na oddzieleniu świadczeń od pracy socjalnej. Wciąż go monitorujemy i na bieżąco udoskonalamy, by najściślej odpowiadał wyzwaniom czasu. Na moje „dyrektorowanie” przypadły trzy ogromne wyzwania organizacyjne: prowadzenie w mieście wsparcia psychologicznego po zamachu na prezydenta śp. Pawła Adamowicza, dwuletni okres pandemii koronowirusa i wojna na Ukrainie. Wszystkie te wydarzenia sprawiły, że byliśmy w ciągłym procesie dynamicznego dostosowywania się do wymogów czasu. Dziś, z satysfakcją i ogromną wdzięcznością dla współpracowników, mogę powiedzieć, że daliśmy radę - dodała.