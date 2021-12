Gdańsk: od 11 grudnia duże zmiany w ruchu w okolicy Bramy Wyżynnej [MAPA]

Zamknięcie jezdni Wałów Jagiellońskich na odcinku biegnącym między estakadą a Forum Gdańsk oznacza, że samochody nie będą mogły skręcać tutaj w prawo - w al. Armii Krajowej. To ważna droga, prowadząca do kilku dzielnic w południowej części Gdańska, a także do obwodnicy Trójmiasta i położonej za nią dzielnicy Kokoszki. Cały ten ruch będzie musiał się odbywać teraz przez ul. 3 Maja, przy Urzędzie Miejskim. Ta droga spełnia taką rolę na co dzień, ale teraz będzie musiało przejechać nią więcej samochodów.