Gdańsk: Od czwartku ulica Wajdeloty częściowo zamknięta dla samochodów. Akcja restauratorów budzi różne emocje wśród mieszkańców

- Zażądali zamknięcia ulicy, tak jakby było za mało miejsca. Dlaczego ludzie mają na tym cierpieć? Zlekceważono nas? Najpierw trzeba było porozmawiać z ludźmi. Jestem za mieszkańcami, bo to moi klienci, którzy pozwalają mi zarabiać pieniądze. Dla samego piwa mamy zamykać ulicę? Przywożę towar, dziennie to około tona. Mam go nosić od strony podwórka? Nie walczę tylko o siebie. To jest złe i niepotrzebne. Mamy ponad 200 podpisów ludzi, którzy się z tym nie zgadzają. Nikt nie chce tu mieć hałasu i bałaganu - mówi Zbigniew Konopka, właściciel sklepu warzywnego.

Mieszkańcy okolicy są podzieleni.

- Nam nie chodzi o parkowanie, tylko o hałas, zaśmiecanie i brudzenie - mówi nam pani Marzena, mieszkanka ulicy Wajdeloty od wczesnych lat 90. - Jeden lokal jest czynny do 23:00, drugi do 1:00, tutaj długo siedzą ludzie, którzy śmiecą i palą papierosy. Nawet fekalia i wymioty czasami widziałem. Wieczorami jest często bardzo głośno, a tu mieszkają starsi ludzie. Nas nikt o zdanie nie pytał. Najpierw powinno się rozmawiać z mieszkańcami, bo to my jesteśmy właścicielami, a restauratorzy wynajmują lokale. Dopiero później można decydować czy coś można tu robić, a nie decydować od razu o zamknięciu ulicy. Nie chodzi o parkingi, my mamy prywatne podwórka, ale chodzi o dojazd. Mieszkańcy są zdenerwowani. Wychodząc wieczorem na spacer z psem mijam stoliki i osoby palące papierosy. Nie wyobrażamy sobie sobie targów, wymian roślin czy zabaw dla dzieci, które mają tu być. To będzie pełno ludzi, a dalej panuje epidemia. Najpierw powinno być zebranie z lokatorami, a potem decyzja. To my podejmujemy decyzje o remontach budynków i za nie płacimy. Wtedy to mogłoby mieć rację bytu. Nie wszystkim to pasuje - dodaje.