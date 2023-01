Gdańsk. Od poniedziałku ogromne zmiany organizacji ruchu przez remont ul. Budowlanych. Zmienią się też kursy komunikacji miejskiej

Gdańsk. Zmiany w organizacji ruchu przez prace na ul. Budowlanych

Już od poniedziałku (23.01) ul. Budowlanych stanie się drogą jednokierunkową na odcinku od stacji PKM Matarnia do tzw. ronda turbinowego. Zmiany w organizacji ruchu wejdą po porannym szczycie komunikacyjnym, czyli około godziny 11:00. Utrzymają się one aż do września, chyba że postępy prac pozwolą na przywrócenie ruchu dwukierunkowego.



Rozbudowa będzie miała miejsce na odcinku od ul. Nowatorów do przystanku PKM Matarnia. Planowane jest poszerzenie jezdni na długości ok. 1,5 km. W kierunku Nowatorów będą dwa pasy jezdni, a także powstanie nowy chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Ulica ma też dostać nowe oświetlenie, sygnalizację świetlną oraz kanalizację. Koniec inwestycji planowany jest do końca września, a koszt jej realizacji wynosi prawie 30 mln złotych.