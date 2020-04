Gdańsk: Oszustwa "na wnuczka" udaremnione przez czujnych seniorów. 7 zgłoszeń jednego dnia

Funkcjonariusze wspólnie z pracownikami gdańskiego MOPR- u cały czas prowadzą kampanię edukacyjno-informacyjną pod hasłem „Seniorze bądź ostrożny. Masz wpływ na swoje bezpieczeństwo”. W ramach tej akcji docieramy do starszych mieszkańców miasta, a szczególnie tych, którzy rzadko wychodzą z domu. Policjanci stworzyli również ulotki profilaktyczne, które rozpowszechniają w spółdzielniach mieszkaniowych, przychodniach lekarskich i na festynach rodzinnych. Działania profilaktyczne przynoszą efekty, odzwierciedlają to zdarzenia, które wczoraj odnotowali policjanci.

- Podawali się za policjantów i próbowali wyłudzić od mieszkańców pieniądze oraz kosztowności. Wmawiali seniorom, że ich oszczędności są zagrożone, bo np. listonosz, który dostarcza im listy, został zatrzymany za oszustwa, a teraz do seniorów przyjdzie komornik, który będzie chciał odzyskać pieniądze, dlatego muszą wziąć kredyt na kilkaset tysięcy złotych i przekazać je dzwoniącemu policjantowi, który na czas akcji je zabezpieczy. Kolejną fałszywą historię usłyszała 90-latka,której oszust wmówił, że jej dowód został skserowany, a osoba, która nim dysponuje, zaraz wypłaci z jej konta pieniądze - informuje st. asp. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

W środę, policjanci z gdańskiego Śródmieścia i Przymorza otrzymali 7 zgłoszeń dotyczących oszustw „na policjanta”. Do mieszkańców Gdańska w wieku od 63 do 92 lat zadzwonili oszuści.

Oszuści wypytywali seniorów o zgromadzone w domu kosztowności i pieniądze. Na szczęście żadne z nich nie uległo presji, rozłączyli rozmowę i zadzwonili do policjantów i najbliższych, którzy utwierdzili ich w tym, że dzięki swojej czujności nie padli ofiarami oszustów.

Jeżeli znajdziemy się w podobnej sytuacji, rozłączmy się z rozmówcą i zatelefonujmy do osoby, za którą podawał się dzwoniący. Skontaktujmy się również z innymi członkami rodziny, mogącymi potwierdzić lub też zaprzeczyć danej sytuacji. Nie działajmy pochopnie w emocjach. Każdorazowo w chwili wątpliwości natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy 112, tam dyspozytor lub oficer dyżurny policji udzieli nam informacji jak mamy dalej postępować.

Przypominamy, żeby nie stać się ofiarą oszustów, przede wszystkim należy zachować ostrożność- jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się za policjanta, członka naszej rodziny, pracownika miejskiej instytucji i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Pamiętajmy, aby nie informować nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub na koncie. Nie wypłacajmy z banku oszczędności. Tym bardziej nie zaciągajmy żadnych kredytów. Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to, czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów.