Gdańsk: Otwarto multimedialną salę edukacyjną Ognik. Strażacy będą tam uczyć dzieci bezpieczeństwa pożarowego w teorii i w praktyce

– Gdańska sala jest pierwszą w województwie pomorskim, w której wykorzystywany jest tzw. mapping – czyli aplikacja, dzięki której obrazy ścienne zostają wprowadzone w ruch, co w sposób realistyczny pozwala zobrazować środowisko pożarowe. Kolejną atrakcją jest multimedialny projektor, a także możliwość skorzystania z aplikacji wykorzystującej gogle VR, które w wirtualnym świecie uczą prawidłowych zachowań w czasie pożaru . Całość tworzy bardzo interesujący efekt, co sprawia, że sala edukacyjna mocno działa na wyobraźnię dzieci – poinformował Adam Jastrzębski, komendant miejski PSP w Gdańsku .

– Cieszę się, że wszyscy mogliśmy dołożyć cegiełkę do tej akcji. Nie mogę się doczekać chwili, kiedy dzieci już będą mogły tu przychodzić i zdobywać jakże potrzebną wiedzę – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska .

– To Wy strażacy jesteście grupą, która cieszy się największym zaufaniem społecznym. Kto inny, jak nie Wy, może edukować najmłodsze pokolenie w kwestii budowy świadomości bezpieczeństwa pożarowego?

Gdański magistrat podaje, że dofinansowanie miasta na wyposażenie otwartej dziś multimedialnej sali edukacyjnej to w sumie 70 tys zł. W ubiegłym roku miasto przekazało na ten cel 30 tys. zł, zaś w tym i w przyszłym roku będzie to po 20 tys. zł .

To nie jedyne wsparcie. W latach 2017-2019 wykonana została kompleksowa modernizacja energetyczna 4 budynków Komendy Miejskiej PSP, między innymi w budynku przy ul. Beniowskiego. Realizacja inwestycji pozwoliła na nowe zagospodarowanie pomieszczeń budynku komendy. Całkowity koszt tej inwestycji to 4 523 959,54 zł brutto, z czego środki unijne to 1 128 415,72 zł, a dofinansowanie ze środków Gminy Miasta Gdańska wyniosło 3 395 543,82 zł.