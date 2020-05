Gdańsk otworzy samorządowe przedszkola i żłobki nie wcześniej niż 18 maja

- Chcemy jak najlepiej i jak najbezpieczniej przygotować te miejsca do przyjęcia dzieci. Mogę zadeklarować, że do 18 maja żłobki i przedszkola nie zostaną otwarte. Daliśmy sobie czas na przygotowanie w bezpieczny sposób tych placówek. Zbieramy opinie rodziców. 37 proc. rodziców w Gdańsku chciałoby albo musi otoczyć opieką w żłobkach, jeżeli chodzi o przedszkola te dane wynoszą 21 proc. rodziców - mówiła we wtorek prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz na zdalnej konferencji prasowej.

Prezydent Gdańska poinformowała o skali epidemii koronawirusa w Gdańsku. Łącznie chore na Covid-19 są 172 osoby, z czego hospitalizowanych jest 49 osób, a 42 osoby wyzdrowiały. Sanepid podaje, że zmarło 7. gdańszczan, z kolei Urząd Stanu Cywilnego wskazuje 14 zgonów - brane są tu pod uwagę także te osoby zmarłe, które nie były zameldowane w Gdańsku, a które zmarły w szpitalu jednoimiennym przy ulicy Polanki. Na kwarantannie są obecnie 1192 osoby, z czego ok. połowa melduje się przy pomocy aplikacji, a druga połowa jest wizytowana 2 razy dziennie przez policję.

W domu pomocy społecznej przy ulicy Polanki przebywa obecnie 29 pensjonariuszy oraz 9 pracowników z nowej zmiany. Do tej pory, od początku epidemii, w związku z koronawirusem, zmarło 4. podopiecznych DPS-u: 2. osoby w szpitalu, a 2. w placówce. Co do osób zmarłych w DPS-ie nie ma pewności czy to koronawirus był bezpośrednią przyczyną śmierci.

Następnie prezydent Gdańska poinformowała, że samorządowe przedszkola i żłobki będą otwarte nie wcześniej niż 18 maja. - Dzisiaj weryfikujemy możliwości organizacji - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz. - Chcemy jak najlepiej i jak najbezpieczniej przygotować te miejsca do przyjęcia dzieci. Mogę zadeklarować, że do 18 maja żłobki i przedszkola nie zostaną otwarte. Daliśmy sobie czas na przygotowanie w bezpieczny sposób tych placówek. Zbieramy opinie rodziców. 37 proc. rodziców w Gdańsku chciałoby albo musi otoczyć opieką w żłobkach, jeżeli chodzi o przedszkola te dane wynoszą 21 proc. rodziców. Żłobki i przedszkola, których organizatorem jest miasto Gdańsk to 18 maja pozostaną zamknięte tylko i wyłącznie po to by jak najlepiej przygotować się do otwarcia. Wystąpiliśmy do służb sanitarnych i wojewody o dostarczenie środków higieny - dodała.

- To wszystko po to by jak najlepiej przygotować placówki na państwa dzieci - uzupełnił wiceprezydent ds. edukacji i usług społecznych Piotr Kowalczuk. - Trzeba przemyśleć, kto będzie odbierał dziecko z przedszkola lub żłobka. Zgodnie z wytycznymi inspektoratu sanitarnego nie można ich zostawiać pod opieką dziadków powyżej 60. roku życia. Proszę rodziców by to przemyśleli - dodał.

Wiceprezydent Kowalczuk poinformował też, że dyrektorzy placówek opiekuńczych zgłosili zapotrzebowanie na następujące przybory mające pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego do 26 czerwca, czyli do dnia, w którym kończy się sezon pracy przedszkoli i żłobków. To: 26 000 litrów płyny dezynfekującego, 59 881 fartuchów z długim rękawem (to wymóg dotyczący przygotowania i wydawania posiłków), 3700 przyłbic, 231 000 par rękawic jednorazowych oraz 60 sztuk plexi m.in. do poradni psychologicznych.

2 mln zł na granty Rada przyjęła uchwałę dot. stypendiów kulturalnych miasta, pula to 700 tys. zł. Gdański Fundusz Wydawniczy to 400 tys. zł.

Wiceprezydent ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski przedstawił raport Gdańskiego Urzędu Pracy. Najważniejsze działania prowadzone obecnie przez Gdański Urząd Pracy to realizacja programów pomocowych w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. - W dalszym ciągu obserwujemy dynamiczny wzrost liczby składanych wniosków. Jeżeli chodzi o mikropożyczki złożono już 27 052 wnioski z czego 2814 wniosków zostało już podpisanych na łączną kwotę 14 070 000 zł. Natomiast jeżeli chodzi o działania dotyczące wsparcia wynagrodzeń i składek na różnego rodzaju składowe wynagrodzenia to przedsiębiorcy złożyli już 2458 takich wniosków - wyliczał Piotr Borawski. Jako, że liczby rozpatrywanych wniosków są bardzo wysokie, prezydent Aleksandra Dulkiewicz zdecydowała o przeniesieniu 15 urzędników z różnych wydziałów i jednostek do Gdańskiego Urzędu Pracy.

Z danych Gdańskiego Urzędu Pracy wynika, że w okresie od 1 do 30 kwietnia wpłynęły 824 wnioski dotyczące osób rejestrujących się jako bezrobotne. W dalszym ciągu widoczny jest wyraźny spadek liczy oświadczeń dotyczących powierzenia pracy obcokrajowcom. W marcu wpłynęło 3548 takich oświadczeń, natomiast do 30 kwietnia było to zaledwie 1509 oświadczeń. W ciągu ostatnich trzech tygodni nie było też zgłoszeń odnośnie planowanych zwolnień grupowych. W marcu zgłoszono 476 nowych miejsc pracy, natomiast w przez cały kwiecień takich zgłoszeń było 291

W dalszym ciągu widoczny jest wyraźny spadek liczy oświadczeń dotyczących powierzenia pracy obcokrajowcom. W marcu wpłynęło 3548 takich oświadczeń, natomiast do 27 kwietnia było to zaledwie 1286 oświadczeń. W ciągu ostatnich trzech tygodni nie było też zgłoszeń odnośnie planowanych zwolnień grupowych. W marcu zgłoszono 476 nowych miejsc pracy, natomiast w okresie od 1 do 27 kwietnia takich zgłoszeń było 248.

Wiceprezydent Piotr Kowalczuk poinformował też o konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych zajmujących się działaniami społecznymi. NGO’sy mogą składać oferty na realizację zadań w ramach przeciwdziałania koronawirusowi. W myśl nowych przepisów specustawy wyboru oferty można dokonać z pominięciem otwartego konkursu. Środki w konkursach mogą zostać wykorzystane w ramach kampanii #gdanskpomaga. Środki finansowe na realizację zadań dla NGO’s zostaną przekazane w siedmiu kategoriach na łączną sumę 160 tys. zł.

- Zaproszenie do współpracy, do skorzystania z grantów, mini grantów i innych form wsparcia jest już dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy do skorzystania z tych grantów - zachęcał Piotr Kowalczuk.

Prezydent Gdańska powiedziała także, że w budżecie widoczne są straty z powodu kryzysu gospodarczego. Straty z tytułu podatku PIT powinny być znane z końcem tygodnia. Wpływy z podatku od nieruchomości były niższe o ok. 8 mln zł niż zwykle, z czego 2 mln to wnioski od osób prawnych, które wystąpiły o odroczenie płatności. Z kolei wpływy z biletów komunikacyjnych wyniosły w kwietniu ok. 10 mln zł.

