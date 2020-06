Gdańsk: Pijane kobiety opiekowały się czwórką dzieci. 23-latkę i 45-latkę zatrzymała policja. Mieszkankom Ełku grozi więzienie

– Młodsza miała blisko 2 promile alkoholu w organizmie, a jej matka ponad 2 promile. Kobiety miały opiekować się czwórkę swoich dzieci w wieku od 1,5 roku do 9 lat. Dzieci były głodne i przegrzane, a policjanci dali im soki i swoje jedzenie. Zajęli również ich uwagę na czas trwania interwencji wobec kobiet, dając im policyjne upominki – dodała oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku .

Policjanci wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. 1,5 roczna dziewczynka z oparzeniami pierwszego stopnia trafiła do szpitala na obserwację. Pozostaje tam do dzisiaj. Pozostała trójka dzieci znalazła się pod opieką fachowców z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, gdzie przebywała do czasu odebrania ich przez członków rodziny.