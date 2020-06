Gdańsk: Pluszowe zwierzęta zatańczyły dla małych pacjentów z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Akcja „Wieczór Marzeń w ZOO”

Od kiedy obchodzimy Dream Night At the ZOO?

Jak podają jego organizatorzy wydarzenia w Gdańsku, pierwsza impreza Dream Night At the ZOO (Wieczór marzeń w ZOO) odbyła się w 1993 r. w Rotterdamie i od tamtego czasu coraz więcej ogrodów zoologicznych na całym świecie angażuje się w to wyjątkowe wydarzenie. Wszystko po to, aby umilić ten wieczór najmłodszym podopiecznym szpitali i hospicjów.