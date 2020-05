Gdańsk: Pobił 13-latka, bo nie podał mu ręki, potem ukradł mu portfel. Zatrzymany 19-latek najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie

Dzięki policjantom z Gdańska odpowiedzialności karnej nie uniknie sprawca rozboju. 19-latek pobił i okradł 13-latka. Sprawca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju i decyzją sądu został aresztowany na najbliższe dwa miesiące.

- Policjanci od razu zajęli się sprawą, w miejscu przestępstwa zabezpieczono ślady, które zostały przekazane do analizy, wykonano oględziny miejsca zdarzenia. Kryminalni rozmawiali ze świadkami oraz sprawdzili i zabezpieczali zapisy z kamer monitoringu. Policjanci bardzo szybko ustalili tożsamość i zatrzymali podejrzanego o to przestępstwo 19-latka. Sprawca trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut rozboju - informuje st. asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.