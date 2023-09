Gdańsk: Pobito i okradziono obcokrajowca podczas przejazdu taksówką. Zatrzymano kierowcę i drugiego pasażera

Pobili obcokrajowca i okradli go w taksówce

Szybka reakcja policji i zatrzymanie podejrzanych

28 i 29-latek już we wtorek, 26 września, zostali doprowadzeni do prokuratury. Tam usłyszeli nie tylko zarzuty rozboju, ale także kradzieży. Sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego dla podejrzanych i mężczyźni trafili na trzy miesiące do aresztu.

Teraz grozi im kara nawet 12 lat więzienia za rozbój i 5 lat pozbawienia wolności za kradzież.