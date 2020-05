Gdańsk: Podawał się za lekarza na misji ONZ, 76-latka uwierzyła w jego miłość i przelała oszczędności

Kobieta zaczęła z nim korespondować. Oszust adorował pokrzywdzoną, opowiadał o tym, że mieszka na Florydzie, bardzo szybko wyznał kobiecie miłość i napisał, że chciałby spędzić z nią resztę życia. Podkreślił również, że jego podróż i pobyt w Polsce będzie możliwy tylko wtedy, jeżeli kobieta go w całości opłaci...ponieważ on, w Somalii gdzie stacjonuje, nie może korzystać ze swojego konta bankowego.

- Pokrzywdzona po rozmowie z nim otrzymała wiadomość mailową z napisem ONZ, w którym otrzymała dane do wpłaty za urlop mężczyzny w Polsce, za który miała zapłacić zgodnie z dyspozycją w mailu ponad 3 tys. dolarów. Potem przychodziły kolejne maile z poleceniami wpłat. Gdy kobieta pojawiła się w placówce bankowej, aby przelać kolejne 7 tys. dolarów, pracownik banku zorientował się, że kobieta najprawdopodobniej jest ofiarą oszustwa. Pracownik banku nie dopuścił do kolejnego przelewu i powiadomił policjantów - mówi st. asp. Karina Kamińska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskie Policji w Gdańsku .

Przestępcy w sieci posuwają się do najróżniejszych metod. Oszustwo na żołnierza, lekarza, budowniczego mostów w dalekich krajach jest jedną z form tego procederu i nie jest czymś nowym. Zawierając nowe znajomości, należy być ostrożnym w szczególności, gdy osoba, którą dopiero co poznaliśmy, oczekuje od nas wpłacania pieniędzy lub przekazywania innych korzyści. Pamiętajmy, że oszuści podczas korespondencji czy rozmów telefonicznych grają na emocjach.

Wykorzystują litość, strach, lęk – wszystko po to, aby zmanipulować potencjalną ofiarę, zdobyć informacje o posiadanych oszczędnościach oraz doprowadzić do przekazania tych pieniędzy. Pamiętajmy, że oszuści, wywierając na swoich rozmówcach presję upływającego czasu, instruują jak, gdzie i komu należy przekazać wypłacone pieniądze, a potem kontakt się urywa. Coraz częściej do popełniania przestępstw wykorzystują uczucia i emocje. Tak jak, chociażby w opisanej historii.