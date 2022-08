Gdańsk. podinsp. Gołaszewski: "Próby przemytu alkoholu, papierosów i wyrobów akcyzowych to codzienność. Mamy do czynienia z chęcią zysku"

Gdańsk. Czego nie przewozić przez punkty graniczne? W przeszłości próbowano przemycić m.in... niedźwiedzia baribal

Krajowa Administracja Skarbowa to jednostka odpowiedzialna za obrót towarowy, za ruch który odbywa się przez pasażerów, a także za to co przywożą i wywożą w walizkach i bagażach podręcznych. Rolą służb jest także edukacja, dlatego w czwartek 4 sierpnia (2022 r.) funkcjonariusze zorganizowali wspólnie z gdańskim oddziałem Straży Granicznej konferencję, podczas której podkreślili najczęstsze błędy popełniane przez turystów na przejściach granicznych w Trójmieście.