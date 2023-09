Gdańsk podpisał umowę na najem 10 autobusów wodorowych. Radni miasta Gdańska mają wątpliwości co do podpisanej umowy

Koszt najmu 10 autobusów wodorowych przez Gdańsk wyniesie ponad 170 mln zł. Maciej Lisicki podczas wtorkowego briefingu, powiedział, że będą one stanowić 5% gdańskiej floty i będą mogły poruszać się na każdej linii autobusowej. Ponadto za wszystkie błędy techniczne i mechaniczne odpowiada operator.

- To jest zaledwie 5 procent naszej floty, codziennie wypuszczamy około 200 autobusów. Wszystkie błędy i wady autobusów są po stronie operatora. Mamy zagwarantowane odszkodowania w razie, gdyby coś się stało - zapewnia Maciej Lisicki, prezes GAiT.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska podkreślała, jak wielką rolę w mieście odgrywają autobusy komunikacji miejskiej. Jej zdaniem, najem jest bardzo korzystną ofertą, ponieważ tankowaniem i serwisowaniem zajmie się operator.

- Codziennie autobusy w Gdańsku pokonują dystans wynoszący 49 000 kilometrów, co łącznie daje 16 milionów kilometrów rocznie. Obecnie w naszej flocie jest 209 autobusów, jednak już zaraz podpiszemy umowę na wynajem 10 autobusów wodorowych. To innowacyjna forma zarządzania taborami autobusowymi, gdzie my będziemy odpowiedzialni jedynie za zatrudnienie kierowców, a wszelkie inne aspekty, takie jak tankowanie i serwisowanie, pozostaną w gestii operatora - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.