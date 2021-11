Gdańsk: pogoda na weekend. Prognoza od 12.11 (piątek) do 14.11 (niedziela). Sprawdź prognozę długoterminową

Spodziewana temperatura w piątek w Gdańsku to 10°C. W nocy temperatura może spaść do 5°C.

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wyniesie 10%. Zgodnie z długoterminową pogodą na weekend dla Gdańska w piątek towarzyszyć nam będzie wiatr o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 5°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie zachodni. Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz.

Pogoda na weekend w Gdańsku w piątek: częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 9 do 11 °C, min. temp. 4 do 6 °C. Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 12.11.2021 :

Dzisiejsza młodzież nie wie, do czego to służy. Pamiętacie te kultowe rzeczy? MEMY

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu meteorolodzy oceniają na 60 proc. Opady deszczu mogą wynosić ok. 1 mm. Według prognozy pogody na weekend dla Gdańska wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może w związku z tym wynosić 2°C. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą 5°C. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. .

Pogoda na weekend w Gdańsku w sobotę:

lekkie opady deszczu rozwijające się po południu. Maks. temp. 7 do 9 °C, min. temp. 4 do 6 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 13.11.2021: