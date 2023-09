Gdańsk: Policja zatrzymała mężczyznę do kontroli. Nie tylko miał przy sobie amfetaminę, ale był też poszukiwany

Zatrzymanie mężczyzny w parku przy ul. Srebrniki

Do zatrzymania doszło w środę, 27 września, kiedy to kryminalni z komisariatu przy ulicy Kartuskiej otrzymali pewne zawiadomienie. Z podanych informacji wynikało, że w parku przy ulicy Srebrniki przebywa mężczyzna, który ma przy sobie narkotyki.

Funkcjonariusze udali się więc na wspomniane miejsce, a tam zastali 42-latka. Po wylegitymowaniu mężczyzny okazało się, że nie ma on stałego miejsca zamieszkania. Mało tego po sprawdzeniu jego danych wyszło też na jaw, że jest poszukiwany. Sąd Rejonowy w Krakowie wydał nakaz doprowadzenia go do zakładu karnego w celu odbycia 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo kradzieży z włamaniem.