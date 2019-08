Gdańsk. Policja zatrzymała podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. W trakcie libacji alkoholowej zadał dziesięć ciosów nożem

W minioną sobotę policjanci z komisariatu Suchanino odebrali zgłoszenie o tym, że do jednego z gdańskich szpitali trafił mężczyzna z ranami kłutymi pleców - mówi asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - Policjanci pojechali do szpitala, starali się ustalić okoliczności, w jakich mężczyzna trafił do izby przyjęć oraz co najważniejsze skąd został przywieziony. Funkcjonariusze przyjęli od pokrzywdzonego zawiadomienie o przestępstwie i zaczęli szukać sprawcy.