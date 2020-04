Gdańsk: Policjanci uratowali niedoszłego samobójcę. Przedawkował leki, chciał skoczyć z wiaduktu. Potrzebna była pierwsza pomoc

Jak słyszymy, doświadczony dyżurny asp. szt. Krzysztof Kaczanowski, od razu zadzwonił do desperata, a kiedy 33-latek odebrał telefon, wykrzykiwał, że ma poważne problemy i chce popełnić samobójstwo. Policjant jednak, zachowując zimną krew, negocjował z nim i ustalił, że mężczyzna znajduje się na jednym z wiaduktów w mieście. W tym czasie zastępca dyżurnego asp. szt. Gabriela Kania skontaktowała się z najbliższym temu miejscu komisariatem policji i telefonicznie pokierowała patrolem oraz karetką pogotowia, tak by trafiły na miejsce.

Dyżurny w dalszej rozmowie, wykorzystując swoje doświadczenie, nakłonił mężczyznę, aby oddalił się od bariery i usiadł na chodniku. Pozostawał z nim w kontakcie do czasu przyjazdu patrolu policji i karetki – mówi st. asp. Karina Kamińska .

Pierwsi do 33-latka dotarli funkcjonariusze z komisariatu na Przymorzu post. Elżbieta Ziółkowska i asp. Rafał Winiarek. Gdy pojawili się na miejscu, 33-latek zasłabł i stracił przytomność. Konieczna była reanimacja, która pozwoliła przywrócić niedoszłemu samobójcy przytomność, a dalszą opieką nad nim zajęli się medycy z wezwanej karetki pogotowia. Jak się okazało, przed planowanym skokiem 33-latek zażył znaczną ilość medykamentów i trzeba go było przewieźć do szpitala.