Gdańsk: Położono kamień węgielny pod pirs zachodni Terminalu Pasażerskiego T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Kamień węgielny pod pirs zachodni lotniska w Gdańsku

– Kładziemy kamień węgielny pod trzeci etap rozbudowy terminalu. Nie zatrzymujemy się i z jeszcze większą determinacją chcemy się rozwijać.

– Wbrew epidemiom i kryzysom, śmiało realizujemy rozbudowę infrastruktury, wierząc, że będzie ona dobrze służyła naszym pasażerom i pomagała w ich komfortowych i bezpiecznych podróżach – powiedział Tomasz Kloskowski prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

– Ostatnie miesiące wymagały wprowadzenia nowych zasad związanych z pracą naszej załogi w związku z panującą sytuacją. Nie wpłynęło to jednak na harmonogram działań. Kamień węgielny, będący symbolem stabilności obiektu, w obecnym czasie nabiera dodatkowego znaczenia. Stabilność to coś, do czego wszyscy tęsknimy, niezależnie, w której części globu się znajdujemy – powiedział Karol Zduńczyk, prezes zarządu DORACO, generalny wykonawca inwestycji.