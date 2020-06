Gdańsk: Powstał kolejny dom dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Latem przy ul. Cienistej zamieszka 14 podopiecznych

– Ten dom w symboliczny sposób pokazuje, jak rozumiemy w naszym mieście solidarność na co dzień. Solidarność to właśnie bycie ze słabszymi i dawanie równych szans.

W nowym domu już latem zamieszka 14 podopiecznych Domu pod Żaglami w wieku od 5 do 18 lat. Opiekę nad dziewczętami i chłopcami, jak dotychczas, sprawować będzie stała kadra 7 wychowawców, którzy zapewnią im atmosferę zbliżoną do domu rodzinnego. W placówce dzieci będą miały zapewnione również odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz te gwarantujące prawidłowy rozwój psychofizyczny.

Jak będzie wyglądał nowy dom dla dzieci przy ul. Cienistej?

Budynek przy ul. Cienistej składa się z 2 pięter z dodatkowymi pomieszczeniami na poddaszu. 14 podopiecznych zamieszka w pokojach 1 lub 2-osobowych. Osobne łazienki dla dziewcząt i chłopców powstały na piętrze. Na parterze budynku znajdują się natomiast pokój 1-osobowy oraz łazienka przystosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Poddasze budynku to dwie sale: terapeutyczna – do indywidualnej pracy psychologa z każdym wychowankiem, jak również do spotkań z bliskimi, oraz sala zabaw. W nowym domu wyodrębniono też miejsca do: