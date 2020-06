Gdańsk: Pożar budynku Gedanii. Zabytek po dawnym klubie sportowym został podpalony. Śledczy wciąż szukają sprawcy pożaru

Do pożaru historycznego terenu doszło w Wielką Sobotę, 11.04.2020. Tego dnia wieczorem spłonął dach zabytkowego przedwojennego budynku na terenie po dawnym klubie sportowym Gedania przy ulicy Kościuszki w Gdańsku Wrzeszczu. Kilka dni po pożarze policja podała zaprószenie ognia jako wstępną przyczynę.

- Biegły ustalił, że mamy do czynienia z podpaleniem, do którego użyto substancji łatwopalnej. Trwają czynności mające ustalić sprawcę - mówi nam prokurator Grażyna Wawryniuk.

Wniosek o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego złożył prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w 2017 roku. Było to kilkanaście dni po ujawnieniu (w kwietniu) faktu sprzedaży działki, należącej przed wojną do polskiego klubu sportowego Gedania, deweloperowi - spółce Robyg (za 16,5 mln zł). Wśród powodów było m.in. wykorzystywanie gruntu, który klub nabył od miasta w 2005 roku z bonifikatą (99 proc.), niezgodnie z jego przeznaczeniem. Władze klubu czyniły także starania o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego z 2009 roku.

We wrześniu 2018 roku zabytkowe tereny zostały wpisane na listę zabytków przez ówczesną Pomorską Wojewódzką Konserwator Zabytków Agnieszkę Kowalską . O wpis do rejestru zabytków wnioskował obecny poseł Kacper Płażyński , który na rok zanim został gdańskim radnym, zebrał kilka tysięcy podpisów pod petycją mieszkańców Gdańska na rzecz obrony zabytkowych terenów.

Sąd podjął decyzję ws. terenów dawnej Gedanii we Wrzeszczu

26.02.2020 gdański Sąd Okręgowy wydał wyrok, na mocy którego spółka Robyg18 pozostaje użytkownikiem wieczystym zabytkowych terenów. Władze Gdańska domagały się rozwiązania umowy, ponieważ teren od lat niszczał i ulegał degradacji. Sąd pozostawił jednak teren pod pieczą dewelopera. Ma on tam zbudować pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z trybunami, a w zabytkowym budynku (który w sobotę płonął) urządzić centrum edukacyjne i izbę pamięci gedanistów zamordowanych podczas II wojny światowej. Wzdłuż ulicy Kościuszki planowana jest zabudowa usługowa, jednak będzie to możliwe dopiero po wybudowaniu obiektu sportowego. Pozwolenie na budowę zostało wydane pod koniec stycznia tego roku.