Gdańsk: Pożar na ul. Lema. Jedna osoba ranna, 140 zostało ewakuowanych 06.03.2022 Kamil Kusier

W godzinach porannych w Gdańsku doszło do pożaru mieszkania przy ul. Lema 2. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na miejscu zdarzenia pracowały dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze. W skutek zajęcia się ogniem lokalu mieszkalnego jedna osoba trafiła do szpitala, zaś 140 lokatorów zostało ewakuowanych. Po zakończeniu czynności gaśniczych, mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań.