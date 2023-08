Gdańsk. Próbował uciekać z miejsca kolizji. Nie powstrzymało go nawet to, że na masce leżał mężczyzna

Niebezpieczna sytuacja na ul. Jaśkowa Dolina. Mężczyzna próbował zatrzymać sprawcę kolizji kładąc się na masce samochodu

Groźna sytuacja na ulicy Jaśkowa Dolina. Tam około godziny 14:00 doszło najpierw do stłuczki z udziałem dwóch samochodów. Sprawca próbował uciec, ale nagle poszkodowany mężczyzna wskoczył mu na maskę. To jednak nie powstrzymało go od wrzucenia wstecznego biegu.

Po internecie krążą nagrania z tego zdarzenia. Kilka z nich można znaleźć na platformie X/Twitter: