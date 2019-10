Gdańsk promuje sprzątanie po psach. Akcja "Lepiej... posprzątaj"

Usuwanie odchodów swojego pupila z miejsc publicznych to nie tylko odpowiedzialność za otoczenie, ale także przejaw troski o zdrowie innych ludzi oraz zwierząt.

Odchody czworonogów mogą zawierać larwy pasożytów i szkodliwe bakterie, na które szczególnie narażone są małe dzieci i inne zwierzęta. Larwy glisty lub tasiemca mogą przedostać się do organizmu i spowodować chorobę pasożytniczą.

Co więcej - niewywiązanie się z tego obowiązku grozi grzywną. W myśl art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku, każdy kto wyprowadza zwierzę domowe na spacer jest zobowiązany do ochrony przestrzeni publicznej przed zanieczyszczeniami. Ci którzy się do niego nie zastosują mogą zostać ukarani grzywną w wysokości 20 do 500 zł. Niestety, aby ukarać właściciela, psa należy złapać na gorącym uczynku, a to zdarza się sporadycznie.