Gdańsk: Przedszkola i żłobki miejskie nie zostaną otwarte 6 maja. Powodem brak wytycznych. „Kluczowe jest zdrowie, życie dzieci”

Do 3 maja można pobierać zasiłek opiekuńczy na dzieci do 8. roku życia. W środę, 29 kwietnia premier oraz minister zdrowia zapowiedzieli, że od 6 maja przedszkola i żłobki będą mogły powoli wracać do funkcjonowania, na razie w niepełnym wymiarze oraz przy zachowaniu środków bezpieczeństwa sanitarnego.

– Kluczowe jest zdrowie, życie dzieci, rodziców i wychowawców – mówiła prezydent Gdańska. – Niestety nie mamy szczegółowych wytycznych na temat organizacji pracy tych placówek, natomiast wiemy, że w sklepie może być jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. W związku z tym, napisałam w środę list do pana premiera z prośbą o szczegółowe wytyczne, jak tę pracę zorganizować, wysłałam pytania do powiatowego sanepidu, pytamy też rodziców, jakie jest ich zdanie w tej sprawie. Jestem za tym, by odmrażać gospodarkę, za tym, by organizować opiekę dla najmłodszych dzieci, ale problem, przed którym stoimy, sam się nie rozwiąże. Nie chodzi tu o przerzucanie odpowiedzialności na organ prowadzący żłobek czy przedszkole. To dziś największe wyzwanie. Placówki, które podlegają miastu Gdańsk, 6 maja nie zostaną otwarte, bo to jest niemożliwe. Nie mając szczegółowych wytycznych, ale kierując się zdrowym rozsądkiem dotyczącym zabezpieczenia w rękawiczki, maski, płyny dezynfekujące, jest to po prostu niemożliwe. Nie ma tych rzeczy dla placówek leczniczych, a co dopiero dla placówek przedszkolnych – dodała Aleksandra Dulkiewicz.