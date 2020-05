Gdańsk: Przedszkola otwarte od poniedziałku. W następnej kolejności żłobki. Ilu rodziców zdecydowało się na powrót dzieci do placówek?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od poniedziałku 18 maja zostaną otwarte przedszkola. Ruszą wszystkie oddziały przedszkole mieszczące się przy szkołach podstawowych oraz prawie wszystkie przedszkola. Wyjątek od reguły stanowić będą przedszkola nr 77 i 48. To przedszkole integracyjne oraz placówka dla dzieci z porażeniem mózgowym, wymagających dodatkowej opieki, niemożliwej do zapewnienia z zachowaniem z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych swoją deklaracje powrotu zgłosiło 21 proc. rodziców, jeśli chodzi zaś o żłobki 37 proc.

W piątek, 15 maja prezydent Aleksandra Dulkieiwcz odwiedziła przedszkole nr 22 na Siedlcach. Na miejscu przyjrzała się ostatnim przygotowaniom przed poniedziałkowym uruchomieniem placówki.

- Dziękuję wszystkim, którzy z ogromną troską, zaangażowaniem i dbając przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci, rodziców, opiekunów, dziadków i kadry, przygotowali placówki do otwarcia - mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych. - Apeluję jednocześnie do każdej i każdego z rodziców i opiekunów o rygorystyczne stosowanie się do wytycznych i procedur. Wszystko to służy waszym dzieciom. Zdrowie i bezpieczeństwo traktujemy priorytetowo na drodze przywracania normalnego funkcjonowania Miasta.