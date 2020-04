Gdańsk: Przy przystankach tramwajowych Odrzańska i Pohulanka pojawią się długo wyczekiwane windy. Będą utrudnienia w ruchu pojazdów

Od najbliższego tygodnia na al. Armii Krajowej, na wysokości przystanku tramwajowego Odrzańska, wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Jezdnie w obu kierunkach zostaną zawężone do dwóch pasów ruchu na odcinku ok. 50 m. Zamknięty zostanie też lewy skrajny pas jezdni.

Zawężenie spowodowane jest rozpoczęciem rozbiórek niedziałających wind prowadzących do przystanku tramwajowego Odrzańska – informuje biuro komunikacji społecznej DRMG. – Z uwagi na prowadzone prace, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h. Taka organizacja ruchu utrzyma się do końca maja. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o ostrożną jazdę.