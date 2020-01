Gdańsk przygotowuje się do obchodów rocznicy śmierci prezydenta Pawła Adamowicza

We wtorek 14 stycznia mija dokładnie rok od tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. Władze miasta zaplanowały sześciodniowy program obchodów upamiętniających wieloletniego prezydenta Gdańska. Oficjalna część rozpocznie się już w piątek 10 stycznia podczas ceremonii nadania Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku imienia Pawła Adamowicza.

Wyjątkowo zapowiada się również niedzielny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypomnijmy, że to właśnie podczas ubiegłorocznej imprezy doszło do zabójstwa prezydenta. Tegoroczne światełko do nieba zostanie uzupełnione wspomnieniem śp. prezydenta.