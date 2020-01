Gdańsk Przymorze. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn - jeden był poszukiwany, drugi wpadł z narkotykami [ZDJĘCIA]

- Informacje policjantów potwierdziły się i w ich ręce trafił 20-letni mieszkaniec Gdańska poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości m.in. za kradzież z włamaniem oraz przestępstwa przeciwko środowisku - mówi st. asp. Karina Kamińska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - Podczas interwencji w mieszkaniu przebywał również 27-letni mężczyzna, przy którym kryminalni znaleźli blisko 200 porcji narkotyków, mężczyzna poukrywał je w workach i pudełkach w różnych częściach pokoju. Policjanci zabezpieczyli znalezione narkotyki i przekazali je do zbadania biegłemu.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi. Poszukiwany przez sądy 20-latek został przewieziony do aresztu, w którym odbędzie zasądzoną mu karę. 27-latek został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi mu 10 laty więzienia. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli od 27-latka pieniądze, które miał przy sobie.