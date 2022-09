Gdańsk: Pustynne kotki przyszły na świat w oliwskim zoo. Tylko dwa inne ogrody w Europie doczekały się w tym roku takiego przychówku

Kotki mają już 2 miesiące i nie zostały jeszcze nazwane. Pierwszy przegląd młodych miał miejsce w piątym dniu ich życia. Wówczas sprawdzona została płeć kociąt, zostały zważone (samiec 125g, samica 121g), a także odrobaczone. W dalszym czasie planowane jest dwukrotne szczepienia oraz czipowanie. Poza oliwskim zoo, tylko w dwóch innych ogrodach w Europie urodziły się w tym roku koty tej rasy.

- Pracujemy nad przyzwyczajaniem ich do nas, opiekunów, tolerowaniem dotyku człowieka, zachęcamy do podchodzenia do jedzenia podawanego przez opiekuna, bawimy się z nimi – opowiada Anna Gembiak, opiekunka zwierząt drapieżnych z oliwskiego ogrodu. - Od pierwszych dni dało się zauważyć wyraźną różnicę charakterów pomiędzy rodzeństwem. Samiec jest bardziej zdystansowany, nieśmiały. Samiczka jest delikatna, ale ciekawska, chętniej podejmuje kontakt z człowiekiem.