Gdańsk: Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta RP w czwartek 4.06.2020 w stolicy Pomorza

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej w tegorocznych wyborach prezydenckich w czwartek 4.06.2020 wizytuje w Gdańsku. Bierze udział w miejskich obchodach 31. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych oraz spotka się z mieszkańcami Gdańska.

Dziś, w czwartek 4.06.2020, Rafał Trzaskowski wizytuje w Gdańsku. W środę 3.06 Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła nową datę wyborów prezydenckich, które odbędą się 28.06.2020. Prezydent Warszawy, startujący w wyborach na prezydenta RP, może więc oficjalnie prowadzić kampanię wyborczą. Pierwszym przystankiem wizyty prezydenta Warszawy w Gdańsku była Góra Gradowa. Tam, wraz z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz wciągnął na największy w mieście masz polską flagę, która została uszyta z wielu elementów przez przedstawicieli różnych grup społecznych podczas ubiegłorocznego Święta Wolności i Solidarności. - Każdy z nas jest inny, ale nasz los zszywają setki połączeń, a razem tworzymy piękną ojczyznę - powiedziała prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Dziś dzień pamięci. Pomyślmy o ludziach, dzięki którym 31 lat temu nie polała się krew. Widząc tę flagę, pomyślmy o wspólnocie, o tym co czyni nas silniejszymi. O demokracji, wolności, solidarności, tej drugiej osobie, która stoi obok nas, o praworządności, konstytucji. Kiedy Stefana Kisielewskiego po wyborach 4 czerwca zapytano po co jest Polska, odpowiedział, że "potrzebna jest mnie". Ojczyzna i my wzajemnie potrzebujemy siebie. Codziennie, od święta i także w wyborczą niedzielę - dodała.

- Pamiętam jak ta flaga była szyta równo rok temu - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Dzisiaj jest wspaniały dzień, to jedna z najbardziej radosnych rocznic w nowej historii Polski. 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze wybory, które pozwoliły nam na nowo odzyskać niepodległość. Zawsze gdy widzę nasze najpiękniejsze na świecie barwy narodowe, budzi to we mnie dumę. Biało-czerwona jest symbolem wspólnoty - dodał.

Następnie prezydenci udali się w okolicę budynków Hevelianum, gdzie odbyła się krótka konferencja prasowa. Rafał Trzaskowski pytany przez dziennikarzy powiedział, że w czasie, gdy przebywa poza Warszawą i prowadzi kampanię wyborczą, bierze urlop od obowiązków urzędowych.

Pytany przez nas o to, czego jego zdaniem potrzebuje Pomorze, skoro przekop Mierzei Wiślanej jest złą inwestycją, mówił o problemach ogólnych samorządu nie podając konkretnych pomysłów dla regionu.

- Ja mówiłem o tym, co mówią mi ludzie na ulicach Polski - stwierdził Rafał Trzaskowski. - Oni wszyscy mówią mi, że dziś najważniejsze są inwestycje w służbę zdrowia, w edukację, że ważne są inwestycje samorządowe, jak np. droga S6. Dzisiaj są coraz mniejsze dochody w budżetach samorządowych, a to nie są budżety moje czy pani prezydent Dulkiewicz, tylko nasz wspólny, a rząd skupił się na wielkich inwestycjach, które nie są priorytetowe. Można je realizować, trzeba jeżeli rząd będzie w stanie to uzasadnić. Tylko ja nigdzie w Polsce nie słyszałem, że dziś potrzebne są pieniądze na Polską Fundację Narodową albo, że trzeba budować Centralny Port Komunikacyjny, bo dziś są inne potrzeby. Wiem to z tysięcy rozmów z Polakami. Radzę rozmawiać z ludźmi i wspólnie zastanowić się jakie są dziś nasze najważniejsze priorytety - dodał. Postawił pytanie: - Czy znają państwo jedną dużą inwestycję rządu PiS-u, która się zakończyła? Bo ja nie. A minęło już 5 lat. Nie mam nic przeciwko inwestycjom, ale chciałbym by ktoś mi odpowiedział na pytania kto to będzie budował i ile to będzie kosztowało. Czy to jest nasz najważniejszy priorytet na najbliższe lata i wychodzenie z epidemii? - powiedział Trzaskowski.

Pytany o kwestie nagród dla swoich zastępców i pracowników, podnoszoną często przez wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę oraz ewentualnego projektu tzw. ustawy "skromnościowej" odpowiedział: - To mnie smuci, nie czytam wpisów pana ministra, zwłaszcza dzisiaj - powiedział Rafał Trzaskowski. - To dzień, w którym myślimy o tym co nas łączy i chcemy świętować. Ta ustawa skromnościowa mówi o tym, że rządzący omijają ustawę kominową, płacą olbrzymie pieniądze w spółkach Skarbu Państwa. Trzeba postawić pytanie czy tam powinny być tak duże pensje, np. w Centralnym Punkcie Komunikacyjnym, gdzie ci panowie - zdaniem ekspertów - zarządzają na razie pustą łąką. W samorządzie jest inaczej. Pracujemy nad sprawnym zarządzaniem miastem i nikt nie musi tu podejmować wybiegów prawnych, bo wszystko jest jawne - dodał.

Odniósł się też do głosowanego w Sejmie wotum zaufania dla rządu.

- Jest mi przykro, że dziś rządzący po to by uzyskać wotum zaufania od większości parlamentarnej, zamiast cieszyć się dziś tym świętem, momentem, w którym możemy być dumni z biało-czerwonej i być razem, to niestety rządzący używają tego dnia by dzielić a nie łączyć - powiedział Rafał Trzaskowski. Po konferencji prasowej prezydent Warszawy udał się w stronę Placu Solidarności, gdzie witany przez Komitet Obrony Demokracji, złożył kwiaty przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Następnie wraz z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz, Bogdanem Lisem i marszałkiem Mieczysławem Strukiem włożył kwiaty w historyczną bramę Stoczni Gdańskiej.

Dalej udali się do Sali BHP, gdzie oprowadzał Bogdan Lis - uczestnik strajku w Sierpniu 1980. Z Sali BHP przeszli do Europejskiego Centrum Solidarności. Początek kampanii Już w środę w różnych częściach Polski rozpoczęto zbiórkę podpisów pod rejestracją jego kandydatury. Także w Trójmieście.

Czytaj także Zbiórka podpisów dla Rafała Trzaskowskiego w Trójmieście

W czwartek kandydat na prezydenta RP weźmie udział w gdańskich obchodach 31. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, które odbyły się 4.06.1989. O godzinie 14:00 na terenie Hevelianum weźmie udział w ceremonii uroczystego wciągnięcia na masz polskiej flagi. Pierwszy raz flaga została wciągnięta na maszt na Górze Gradowej 11.11.2018 przez prezydenta Pawła Adamowicza. Następnie uda się na Plac Solidarności, gdzie o 14:30 złoży kwiaty przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Głównym punktem jego wizyty ma być spotkanie z mieszkańcami Gdańska na Długim Targu oraz wystąpienie na schodach Dworu Artusa. Wystąpić ma także prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Okolicznościowe wystąpienia mają mieć miejsce w związku ze świętem samorządowców. Ma to mieć związek z listą 21. tez samorządowców, które sporządzono przed rokiem w Gdańsku w ramach Święta Wolności i Solidarności z okazji 30-lecia wyborów z 1989 roku. Udział w tym brał także Rafał Trzaskowski.

Znamy nowy termin wyborów prezydenckich