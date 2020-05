Gdańsk: Restauratorzy z ul. Wajdeloty apelują o częściowe zamknięcie ulicy dla ruchu samochodów. Chcą powiększyć ogródki gastronomiczne

Przejezdność mieszkańcom kamienic miałoby zapewnić podwórko za kamienicą przy Wajdeloty, pomiędzy ulicami Aldony i Wallenroda. Oba odcinki miałyby po ok. 50 m.

Na Wallenroda od miesięcy planowane jest utworzenie strefy płatnego parkowania, by uporządkować parkowanie. Na tej ulicy, w przeciwieństwie do równoległych Aldony i Grażyny, kierowcy parkują swoje samochody skośnie na krawężniku, podczas gdy na tych dwóch ulicach parkuje się równolegle.

Pod inicjatywą podpisali się właściciele takich lokali jak Avocado, Z Innej Beczki, Fukafe oraz naleśnikarni Yummy, której właścicielką jest Beata Jankowiak, gdańska radna miejska Koalicji Obywatelskiej.

– Musimy trzymać się restrykcji, nie wiadomo, jak długo to jeszcze będzie trwało. Większość lokali ma ograniczone pole manewru. Zamiast 15 osób możemy przyjąć w lokalu naraz 6. Już wcześniej były pomysły by zrobić tu deptak, teraz jest specyficzna sytuacja. Na pewno nie będzie to łatwe. My teraz walczymy o przetrwanie – mówi Beata Jankowiak.