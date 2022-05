Gdańsk. Robot da Vinci pomaga operować urologom ze szpitala na Zaspie. Ile wykonano takich operacji? Czy NFZ je refunduje?

Gdańsk. Robot da Vinci pomaga operować urologom ze szpitala na Zaspie

Prostatektomia to inaczej operacja usunięcia gruczołu krokowego u mężczyzn. To jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów w asyście robota chirurgicznego da Vinci.Technologia ta pozwala na 10-krotne powiększenie pola operacyjnego. Kamera i narzędzia podjeżdżają na centymetr od operowanych tkanek. Robot filtruje drżenie ręki chirurga. Ruchy są bardzo precyzyjne. Do tego obraz pola operacyjnego w 3D jest wręcz doskonały. Takiej jakości operacji nie da się przeprowadzić ani metodą laparoskopową ani tradycyjną.

Operacje przy wsparciu robota chirurgicznego da Vinci wiążą się z niższym ryzykiem powikłań, poprawą wyników czynnościowych związanych z utrzymaniem dobrego trzymania moczu i potencji oraz krótszym okresem rekonwalescencji. – mówi dr n. med. Arkadiusz Mikszewicz, kierownik Oddziału Urologii w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku.

