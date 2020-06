Gdańsk: Roman Rogocz, legendarny piłkarz Lechii Gdańsk, patronem nowoczesnego tramwaju

Co prawda, w poniedziałek 15.06.2020 r. piłkarze gdańskiej Lechii nie wybiegli na boisko, to i tak ten dzień zapisze się jako piłkarskie święto miasta. Na przystanku nieopodal Urzędu Miejskiego w Gdańsku uroczyście odsłonięto napis z imieniem Romana Rogocza, który od teraz zdobi jeden z nowoczesnych tramwajów Pesa Jazz Duo. Pojazd w biało-zielonych barwach zyskał patrona w postaci jednego z najskuteczniejszych gdańskich piłkarzy.

Roman Rogocz to legenda

- Chciałbym podkreślić, że jest to dowód na to, że Lechia ma istotne miejsce na mapie naszego miasta - powiedział Michał Hałaczkiewicz, dyrektor generalny Lechii Gdańsk. - Roman Rogocz to człowiek legenda. Wspaniały striker - 107 goli robi ogromne wrażenie, ale był to człowiek niezwykle otwarty i serdeczny dla innych osób.