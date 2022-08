Gdańsk. Rozstrzygnięto przetarg dotyczący rozbudowania ulicy Budowlanych. Wybrano najtańszą ofertę Krzysztof Dunaj

Ulica Budowlanych w Gdańsku zostanie rozbudowana na odcinku od ul. Nowatorów do przystanku PKM Matarnia. Koszt tego przedsięwzięcia to niecałe 30 mln zł. Zważywszy na wagę inwestycji, władze Gdańska zwiększyły budżet na to zadanie o około 3,5 mln zł.