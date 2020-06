Gdańsk: Rozstrzygnięto spór dotyczący spalarni odpadów. Pozwolenie na budowę utrzymane w mocy. Inwestycja będzie gotowa w 2023 r.

– Straciliśmy przez to odwołanie pół roku, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby nadrobić stracony czas. Robimy wszystko, aby w 2023 roku instalacja była oddana do użytkowania – mówi Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii .

– To jest oczywista nieprawda – tłumaczy prezes zarządu Portu Czystej Energii. – Mimo najlepszej selektywnej zbiórki u źródła przez mieszkańców i późniejszej segregacji odpadów w instalacjach komunalnych, nadal duża ich część nie nadaje się do recyklingu. Od kilku lat, zgodnie z obowiązującym prawem, odpadów tych nie można składować i są one wywożone do innych instalacji termicznych (w tym cementowni) na terenie Polski i poza nią.