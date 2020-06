Gdańsk. Rzucał cegłami w kamerę miejskiego monitoringu. Został zatrzymany. 22-latek usłyszał też zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem

- Policjanci ze Śródmieścia pracowali nad sprawami zniszczenia kamery miejskiego monitoringu o wartości 3,5 tys. zł oraz usiłowania kradzieży z włamaniem do food trucka zaparkowanego przy ul. Wały Jagiellońskie. Na miejscu tych przestępstw funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i zapisy z kamer monitoringu – informuje st. asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku .

- Kryminalni po przeanalizowaniu zdobytych informacji wytypowali sprawcę tych przestępstw. Do zatrzymania 22-letniego mieszkańca Gdańska doszło we wtorek, 3.06.2020. Funkcjonariusze przedstawili mu dwa zarzuty dotyczące zniszczenia kamery o wartości 3,5 tys. zł oraz kradzieży z włamaniem do food trucka – dodaje st. asp. Karina Kamińska.