Gdańsk solidarnie z ofiarami wojny w Strefie Gazy. "Nie jesteśmy obojętni"

Palestyńczycy i gdańszczanie wspierający sprawę palestyńską, pojawili się nie tylko z flagami, ale również (czasem bardzo graficznymi) transparentami. Wśród okrzyków można było usłyszeć nawoływania do wyzwolenia Palestyny, ale i zakończenia wojny.

- Naprawdę nam zależy jak najbardziej na pokoju, bo to tak jak mówiliśmy, przez 75 lat go nie doznaliśmy. Ci ludzie, którzy mieszkają na terenie Izraela czy Palestyny, nie mają tego pokoju. Nie zapominając także o ponad ośmiu milionach Palestyńczyków, którzy są poza domem. To dzieci uchodźców, którzy nie stracili i nigdy nie stracą swoich praw do ojczyzny - mówił Hani Hraish, przewodniczący zarządu Gdańskiego Centrum Kultury Muzułmańskiej.