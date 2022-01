Gdańsk solidarny z obywatelami Kazachstanu i Białorusi. Pod Fontanną Neptuna odbyły się protesty Kamil Kusier

9 stycznia 2021 roku pod Fontanną Neptuna w Gdańsku odbyła się manifestacja, w trakcie której uczestniczy wyrażali swoje wsparcie dla obywateli Kazachstanu. Przed kilkoma dniami wyszli oni na ulice, by zaprotestować przeciwko wysokim podwyżkom cen usług. Mieszkańcy następnie zaczęli domagać się także zmian politycznych tj. ustąpienia dyktatorskich rządów Kasyma-Żomarta Tokajewa. Prezydent Kazachstanu wydał rozkaz strzelania do protestujących nazywając ich "terrorystami" i poprosił o pomoc Rosję. Równolegle do manifestacji odbyła się również druga, wyrażająca sprzeciw wobec reżimu Alaksandra Łukaszenki oraz prowadzonej przez niego polityki wobec opozycjonistów.