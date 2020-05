Gdańsk: Spacer Rocznicowy z okazji 16 lat Polski w Unii Europejskiej. 1.05.2020 r. Polska członkiem Unii Europejskiej od 1.05.2004 r.

16 lat Polski w Unii Europejskiej. Z tej okazji w Gdańsku odbył się rocznicowy spacer. Ludzie pojawili się na nabrzeżu Motławy 1.05., między 12:00 a 13:00. Każdy wyposażony był we flagi Polski i Unii Europejskiej oraz w maseczki. Zachowano też odpowiednią podczas pandemii koronawirusa odległość. Organizatorami wydarzenia byli: Obywatele RP Gdańsk, Komitet Obrony Demokracji Region Pomorze oraz Partia Zieloni - Region Pomorze. – Zapraszamy do zamanifestowania przywiązania do wartości demokratycznych, jakie wskazuje wszystkim Unia Europejska – napisali na Facebooku. Polska jest członkiem Unii europejskiej od 1 maja 2004 r.

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa Wideo