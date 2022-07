Gdańsk. Sprawa zabójstwa na ul. Rajskiej. Jest akt oskarżenia dla 33-letniego mężczyzny

Do zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku na ulicy Rajskiej w Gdańsku . Sprawca zaszedł ofiarę od tyłu, zarzucił jej na szyję ramiączko od plecaka i ostatecznie udusił. Następnie przeszukał kieszenie wcześniej zamordowanego 45-letniego mężczyzny, z których zabrał portfel z pieniędzmi oraz dokumentami, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia .

33-latek podejrzany o morderstwo w Gdańsku roku usłyszał zarzuty

Jak informuje Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prokurator zarzucił mężczyźnie zabójstwo w związku z rozbojem przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu. Przesłuchany w toku śledztwa mężczyzna przyznał się w części do zarzuconego mu przestępstwa. Wyjaśnił, że nie chciał pozbawić pokrzywdzonego życia, a jedynie doprowadzić go do stanu nieprzytomności i zabrać mu pieniądze.