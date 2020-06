Gdańsk: Startuje Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Nowe miejsca, inne ceny. Na początek akcja informacyjna

W najbliższych dniach kierowcy pozostawiający auta w obrębie nowych strefach parkowania znajdą za wycieraczkami informacje o zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Miasta z lutego 2020 r.

Trzy strefy – trzy kolory

- Kontrolerzy stref płatnego parkowania będą zostawiać ulotki informujące o obszarach objętych strefami, kwotach odpłatności, godzinach funkcjonowania stref oraz innych zasadach obowiązujących w zakresie parkowania w Gdańsku – mówi Magdalena Kiljan, rzeczniczka prasowa Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku wejdą w życie w poniedziałek, 29 czerwca 2020 r. O wjeździe do danej strefy będą informować kolory na znakach. I tak, kolor czerwony będzie przypisany do Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, niebieski m.in. do Wrzeszcza, Młodego Miasta i fragmentu Jelitkowa (sierpień i lipiec), gdzie płatność będzie obowiązywać od pon-pt, w godz. 9-17 (z wyłączeniem świąt) oraz zielony, obejmujący m.in. Aniołki, cześć Oliwy i Przymorza (od pon-pt do godz. 15, bez świąt). Odpowiednimi kolorami oklejone zostaną wszystkie słupki informujące o parkingu w danej strefie, niezbędne informacje znajdą się również na parkometrach.

Drożej za parkowanie w centrum

Południowa część dotychczasowego sektora Stare Miasto, a także sektor Główne Miasto wraz z fragmentem ul. 3 Maja staną się od 29 czerwca sektorami Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. W jej obszar włączony zostanie także zupełnie nowy sektor Długie Ogrody, który obejmuje teren między ulicami: Długie Ogrody, Angielską Groblą, Szafarnią a Długą Groblą. Oprócz wspomnianych ulic opłaty w tym sektorze pobierane także będą na ulicach Spichrzowej, Żytniej, Pszennej, Chmielnej, Ołowianka, Dziewanowskiego, Motławskiej, Seredyńskiego, Św. Barbary, Szopy, Łąkowej do Podwala Przedmiejskiego i Sadowej. W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania do dyspozycji kierowców będzie 2735 miejsc postojowych.