Gdańsk. "Stop finansowaniu wojny". Młodzi Polacy i Ukraińcy protestowali na Placu Solidarności. 29.04.2022 r.

„Stop finansowaniu wojny”. Protest młodzieży przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainie. 29.04.2022 r.

O tym, że głos młodzieży jest ważny oraz o tym, że to młodzież jest przyszłością każdego narodu, mówił m.in. Stefan Wyszyński. Na Placu Solidarności w Gdańsku, który był świadkiem wielu przełomowych w historii Polski wydarzeń, w piątek 29 kwietnia 2022 roku zgromadzili się młodzi Polacy i Ukraińcy, aby powiedzieć: stop finansowaniu wojny! Stop wojnie na Ukrainie!

Za przygotowanie manifestacji odpowiedzialna była młodzież polsko-ukraińska w współpracy z fundacją EFC i Greenpeace Polska.

- Do organizacji manifestacji podeszliśmy bardzo poważnie - mówiła w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Dasha, jedna z organizatorek, nastolatka z Winnicy, która przyjechała do Gdyni. - Po uzyskaniu zgody od Rady Miasta Gdańska oraz Europejskiego Centrum Solidarności, przystąpiliśmy do działania. Wierzymy, że dzisiejsze spotkanie młodzieży polsko-ukraińskiej nie będzie ostatnim. Uważamy, że każdy wymiar protestu jest ważny i potrzebny. O wojnie należy mówić, informacje o wojnie należy nagłaśniać zwłaszcza po to, aby ludzie mieli świadomość, co tak naprawdę dzieje się na Ukrainie - dodała.